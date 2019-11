Call of Duty Modern Warfare: il nuovo easter egg svela l'uscita di PS5 e Xbox Scarlett?

Dei tanti easter egg presenti in COD Modern Warfare, quello di Actibase è di certo uno dei più originali. Oltre alle immagini della console Activision con tanto di specifiche, in rete emergono anche dei dettagli riguardanti quella che, secondo alcuni, potrebbe rappresentare la data d'uscita di PS5 e Xbox Scarlett.

Lo youtuber ItsKapow riferisce infatti di aver scoperto un'insegna pubblicitaria a Tavorsk, il distretto esplorabile in una delle ambientazioni della modalità Ground War di Call of Duty Modern Warfare, in cui viene riportata la data del 25 novembre del 2020 come giorno di lancio di Actibase.

Secondo il creatore di contenuti su YouTube, la data riportata per l'uscita "ufficiale" della fittizia console Actibase potrebbe riferirsi al giorno di commercializzazione di PlayStation 5 o Xbox Scarlett. Sia la console next-gen di Sony che la piattaforma di Microsoft destinata a prendere il posto di Xbox One, infatti, sono attese in uscita a "fine 2020".

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore alla "scoperta" della data di uscita di Actibase effettuata da ItsKapow, e quindi sul rumor del giorno di lancio di PS5 o Xbox Scarlett, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare e una guida introduttiva a campagna e Spec-Ops.