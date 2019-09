Call of Duty Modern Warfare: il nuovo gameplay trailer ci prepara alle sfide della Beta

I vertici di Activision e gli autori di Infinity Ward ricordano a tutti i cultori di sparatutto dell'imminente apertura della Beta del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare invitandoci a prepararci alla battaglia con un esplosivo video gameplay.

Come illustrato dagli autori statunitensi, la Beta di Modern Warfare accoglierà i fan di Call of Duty in diverse fasi: la prima di esse, rivolta all'utenza di PlayStation 4, durerà dal 12 al 13 settembre e coinvolgerà solo coloro che hanno prenotato il kolossal FPS di Activision. Sempre su PS4 è poi prevista una seconda fase di Beta pubblica che avrà luogo dal 14 al 23 settembre.

Anche per quanto concerne le versioni PC e Xbox One, il programma organizzato da Infinity Ward prevede una fase early access dal 19 al 20 settembre e il lancio definitivo dell'Open Beta dal 21 al 23 settembre. A prescindere dalla propria piattaforma prediletta, chi ha partecipato alla precedente fase di Alpha testing di COD Modern Warfare dovrà riscaricare l'intero client in funzione delle numerose novità che interesseranno questa Beta.

Tra le innovazioni previste sin da questa fase di beta testing è impossibile non citare il supporto al Cross Play che sperimenteremo anche al lancio di Call of Duty Modern Warfare, previsto per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Se per prendere dimestichezza con le sfide del comparto multiplayer di Modern Warfare basterà partecipare a questa beta, per approfondire la conoscenza del singleplayer con il reveal completo della campagna, invece, bisognerà attendere "solo" fino alla fine di settembre.