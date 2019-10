Call of Duty Modern Warfare: un nuovo trailer introduce la modalità "Special Ops"

Activision e Infinity Ward hanno pubblicato un nuovo trailer e nuove informazioni di Call of Duty: Modern Warfare per introdurre la modalità di gioco "Special Ops".

In Modern Warfare la modalità co-op "Special Ops" è stata reinventata con una serie di "operazioni espansive e interconnesse" il cui scopo è quello di riunire quattro giocatori in squadra per eseguire obbiettivi su diverse fasi che faranno avanzare la storia generale del gioco. Nella modalità saranno presenti la maggior parte delle killstreak presenti nella Multiplayer Mode.



Inoltre sarà possibile utilizzare veicoli tra cui carri armati, elicotteri e ATV per risolvere le situazioni più complesse in modi sempre differenti. Le situazioni di gioco saranno molto fluide e i nemici risponderanno in base alla tattica scelta dai giocatori.

I giocatori di PS4 potranno inoltre accedere ad una modalità in esclusiva temporale (fino al 1 ottobre 2020), la Special Ops Survival Mode, che consentirà di affrontare i nemici in una sorta di modalità orda, con squadre composte da tre giocatori. Per celebrare il lancio del gioco, Sony ha preparato un'edizione di PlayStation 4 in bundle. Vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare (di cui trovate il nostro provato qui) sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal prossimo 25 ottobre.