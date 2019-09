Call of Duty: Modern Warfare, nuovo trailer dietro le quinte dedicato alla storia

I giorni che ci separano dal 25 ottobre, data fissata da Infinity Ward ed Activision Blizzard per il lancio di Call of Duty: Modern Warfare, non sono poi così tanti. Ma se siete tra coloro che proprio non vedono l'ora di imbracciare un fucile e scatenare l'inferno, possiamo aiutarvi ad ingannare l'attesa con il nuovo dietro le quinte dedicato alla storia.

Il filmato, riportato in copertina, si concentra esclusivamente sulla campagna per giocatore singolo, disegnando i primi tratti di alcuni dei protagonisti che daranno vita alle vicende narrate a schermo, tra un proiettile e l'altro.

Il nuovo dietro le quinte pubblicato dagli sviluppatori sottolinea come Infinity Ward si sia concentrata per ricreare un'esperienza autentica, realistica, in merito alle atrocità che offrono oggi i campi di battaglia, raccolta in un'ambientazione immaginaria simile ai paesaggi che contraddistinguono la Siria.

Infinity Ward si è avvalsa dell'esperienza di alcuni veterani di guerra, oggi in pensione, oltre che a diversi corrispondenti. Questo dovrebbe assicurare un comparto narrativo degno di nota, ricco di sfaccettature, profondo e, si spera, emozionante.

Call of Duty: Modern Warfare (nella sua versione 2019, quella in oggetto), rappresenta il sedicesimo capitolo della serie Call of Duty ed è il quarto della serie Modern Warfare. Infinity Ward ha annunciato già da tempo (ma vogliamo ricordarlo) che i quattro DLC dedicati al nuovo capitolo, previsti in fase di post-lancio, saranno gratuiti.

Di recente gli sviluppatori hanno dovuto far fronte ad una pioggia di critiche ricevute a causa di alcune esclusive temporali per PlayStation 4. L'attesa per questo nuovo capitolo è talmente tanta che Activision ha dichiarato che la Beta di Call of Duty: Modern Warfare ha fatto registrare il maggior numero di utenti, il maggior numero di ore giocate e, come se non bastasse, il più alto picco di giocatori connessi simultaneamente (tenendo conto di tutte le piattaforme di destinazione, quindi PlayStation 4, Xbox One e PC).