Call of Duty Modern Warfare: nuovo video di gameplay mostra il multiplayer in 4K

Call of Duty Modern Warfare è senza dubbio uno degli sparatutto più attesi di quest'anno, e i fan saranno contenti di sapere che lo sviluppo del gioco sembra procedere davvero bene. Lo si può evincere anche dall'ultimo video di gameplay diffuso dalla software house.

Si tratta di un filmato di circa 24 minuti che mostra la modalità multiplayer in azione attraverso cinque diverse mappe e una variante notturna di una di esse. Le mappe in questione (insieme alle modalità provate) sono:

Grazna Raid - Headquarters

Azhir Cava (notturna) - Team Deathmatch

Hackney Yard - Cyber Attack

Azhir Cave - Headquarters

Gun Runner - Domination

Aniyah Palace - 5 Flag Domination

Potete trovare il video, come di consueto, in cima alla news. Il titolo è una sorta di remake della serie di Call of Duty Modern Warfare, alla quale Infinity Ward sta cercando di dare un approccio più narrativo ed uno storytelling più profondo e interessante.

Se il filmato vi ha convinto e se siete interessati al gioco a prescindere, non manca ormai moltissimo all'uscita del gioco, che sarà nei negozi a partire dal 25 ottobre. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Call of Duty Modern Warfare. Che ne pensate? Cosa vi attendete da questo ritorno in grande stile della serie?