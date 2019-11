Call of Duty Modern Warfare: il primo Pass Stagionale è in arrivo, ecco tutti i dettagli

A distanza di qualche settimana dall'arrivo nei negozi, Call of Duty Modern Warfare si prepara ad accogliere un aggiornamento contenente il primo Pass Stagionale ricco di ricompense.

La patch in questione non arriverà nell'immediato, dal momento che Activision ha posticipato a dicembre il lancio della stagione iniziale dello sparatutto. Con l'arrivo del Pass Stagionale gli utenti potranno decidere se sbloccare solo le ricompense gratuite o acquistare la versione Premium con i COD Points e ottenere anche dei premi esclusivi. L'azienda ha però specificato che tutte le ricompense che riguarderanno benefici in game come accessori ed armi faranno sempre parte delle ricompense gratis, mentre quelle a pagamento saranno dedicate alla personalizzazione. Purtroppo non si conosce la data precisa dell'uscita del Pass Stagionale, così come non sappiamo quale sia il suo costo in termini di punti COD.

Nel frattempo vi ricordiamo che è disponibile da poche ore un aggiornamento nuovo di zecca per Call of Duty Modern Warfare, il quale introduce in maniera del tutto gratuita una modalità (Hardpoint), due mappe e una lunga serie di fix che coinvolgono armi, Spec Ops e perk.

Avete già letto la nostra guida con i consigli per il loadout da utilizzare nelle Spec Ops di COD Modern Warfare?