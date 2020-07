Call of Duty Modern Warfare pesa oltre 200 GB insieme a COD Warzone

La gestione degli aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare e Warzone sta creando non pochi problemi a coloro che dispongono di un hard disk di dimensioni contenute (in particolare su PS4 e Xbox One) dato che con i recenti update il gioco ha superato il peso complessivo di 200 GB.

Stando a varie testimonianze, dopo l'installazione dell'aggiornamento Season 4 Reloaded, Call of Duty Modern Warfare peserebbe 209 GB su PC, con Call of Duty Warzone incluso, c'è invece chi ha visto lo spazio occupato salire addirittura a 222 GB e chi si ferma a 196 GB, in ogni caso una dimensione davvero importante.

Su console è possibile ridurre lo spazio occupato dal gioco eliminando funzioni e opzioni non utilizzate mentre su PC non è possibile agire in questo modo, rendendo quindi il problema molto sentito dai giocatori.



Activision e Infinity Ward dal canto loro hanno più volte dichiarato di essere al lavoro per trovare una soluzione a questa problematica, in futuro gli aggiornamenti di Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone peseranno meno, oltre a poter contare su un sistema di compressione diverso che garantirà un minor spazio occupato dai file di gioco. E voi cosa ne pensate di questa situazione?