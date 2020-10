Call of Duty Modern Warfare pesa più di 230 GB, la community chiede di separare Warzone

Call of Duty Modern Warfare e Warzone continuano a crescere, con il pacchetto che occupa ormai oltre 230 GB, una dimensione che di fatto esaurisce da sola la capacità di una unità SSD da 250 GB (nominali).

Da tempo la community sta chiedendo a gran voce a Infinity Ward di ottimizzare il gioco per ridurre lo spazio occupato e il team ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema, fino ad ora senza proporre però soluzioni concrete.

Il problema dello spazio occupato da Call of Duty Modern Warfare e COD Warzone torna ora di grande attualità in particolare tenendo conto dell'arrivo del gioco su Xbox Series X/S e PS5. In particolare Warzone rischia così di occupare quasi la metà dello spazio disponibile su Xbox Series S, proposta di serie con una unità SSD da 500 GB.

La community chiede di separare i contenuti e rendere disponibili installer diversi per single player, multiplayer e Battle Royale, vedremo come si muoverà Activision in vista del lancio di Call of Duty Black Ops Cold War, con l'uscita del nuovo gioco della serie Warzone continuerà a vivere e i due titoli andranno di pari passo con le Stagioni mentre non è ancora del tutto chiaro cosa accadrà a Modern Warfare.