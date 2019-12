Call of Duty Modern Warfare: è già polemica per la progressione del Pass Stagionale

Nel corso della serata di ieri è finalmente stato pubblicato il corposo aggiornamento (parliamo di quasi 20 GB sia su PC che su console) che ha introdotto la Stagione Uno in Call of Duty Modern Warfare. Nonostante la generosa quantità di contenuti gratuiti, sembra che siano in molti ad essere scontenti del sistema di progressione del Season Pass.

La scalata al livello 100 pare essere infatti molto lenta e, in maniera simile a quanto accaduto al lancio della prima stagione di Black Ops 4, sono numerosi gli utenti che stanno esprimendo il proprio disappunto sui social. In particolare sono diversi i giocatori preoccupati per via della presenza di armi gratuite nei livelli del pass e che, se non sbloccate in tempo, potrebbero non essere più disponibili in futuro. Non è chiaro se gli sviluppatori ascolteranno la propria utenza e apporteranno delle modifiche in base ai feedback ricevuti. Non è nemmeno da escludere il possibile arrivo di un sistema che permetta di ottenere un livello con la prima vittoria del giorno, già visto nel precedente capitolo.

Nel frattempo vi ricordiamo che oltre a supportare il cross-play, COD Modern Warfare permette il cross-buy del Season Pass. Ciò significa che se possedete più copie del gioco vi basterà acquistare il pass stagionale su una di esse per sbloccarlo su tutte le piattaforme collegate allo stesso account.