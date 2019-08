Call of Duty Modern Warfare: preload dell'Alpha già disponibile su PS4

Mancano ancora diverse ore all'apertura ufficiale dei server dell’Alpha 2 contro 2 di Call of Duty: Modern Warfare e, per consentire a tutti i possessori di una PlayStation 4 di provare lo sparatutto, Activision ha già messo a disposizione degli utenti il preload.

Per iniziare a scaricare tutti i file necessari a testare la modalità per quattro giocatori del nuovo COD non dovrete far altro che accedere al PlayStation Store e aggiungere l’alpha in questione alla vostra libreria, così da poterla scaricare. Nel caso in cui non doveste avere accesso alla vostra console, potete effettuare tale procedimento anche da PC tramite la versione web dello store Sony. Visitate la pagina dell’Alpha di COD, aggiungetela al carrello e, dopo l’acquisto, vi verrà anche data la possibilità di avviare il download da remoto sulla vostra PS4.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net). Per quello che riguarda invece l’alpha, sappiate che sarà disponibile solo ed esclusivamente su PS4 e potrete iniziare a giocarci dal tardo pomeriggio di domani, 23 agosto 2019.

