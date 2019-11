Call of Duty Modern Warfare si prepara ospitare la modalità Battle Royale?

Continuano i leak legati alle modalità di gioco di Call of Duty Modern Warfare: dopo aver svelato l'esistenza di Capture the Flag e ben 38 mappe in dirittura di arrivo, il leaker That1MiningGuy sembra ora rivelare la presenza di piani per una modalità Battle Royale.

Analizzando il codice sorgente del gioco, That1MiningGuy ha scoperto che la sigla "BR" è presente in numerosi file del gioco, il riferimento sembra essere proprio al termine Battle Royale, considerando che nel codice l'abbreviazione MP viene usata per riferirsi alle modalità multiplayer mentre UI è il termine assegnato all'interfaccia grafica.

Call of Duty Modern Warfare si prepara a ospitare la modalità Battle Royale? E' presto per dirlo ed i riferimenti potrebbero essere legati a concept poi scartati ma rimasti comunque nel codice in fase di programmazione, altri leak hanno anticipato l'arrivo di una modalità Zombie ma anche in questo caso si tratta solamente di speculazioni prive di conferma.

Al momento Activision e Infinity Ward non si sono sbilanciati sul futuro del gioco, limitandosi a confermare che lo studio sta sviluppando aggiornamenti ed espansioni per quello che è già diventato uno dei COD di maggior successo di sempre con oltre 600 milioni di dollari incassati nel solo weekend di lancio, una cifra assolutamente notevole e superiore a quella portata a casa da acclamati blockbuster di Hollywood.