Call of Duty Modern Warfare: presentati i dettagli del nuovo sistema Battle Pass

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty Modern Warfare, Infinity Ward conferma l'assenza di Loot Box o casse e svela alcuni dettagli sul nuovo sistema economico all'interno del gioco, a partire dal nuovo Battle Pass.

Il sistema economico di Call of Duty Modern Warfare è stato spiegato nel dettaglio sul blog di Activision. Ecco i punti salienti:

Stiamo introducendo un nuovo sistema di Battle Pass, non un sistema di loot box

Tutti i contenuti funzionali che incidono sul bilanciamento del gioco, come le armi e gli accessori, potranno essere guadagnati giocando

Il nuovo Battle Pass consentirà ai giocatori di vedere i contenuti che stanno guadagnando o acquistando. I Battle Pass si rinnoveranno nel tempo, in base alle stagioni post lancio, in modo da sbloccare nuovi fantastici contenuti a tema che corrispondono con la stagione in corso

Con il Battle Pass i giocatori potranno guadagnare punti COD semplicemente giocando

Ci saranno contenuti gratuiti e contenuti premium. Le armi di base verranno guadagnate attraverso il gameplay. Le modifiche potranno essere sbloccate giocando, proprio come nella Beta

Battle Pass e lo store in-game presenteranno una serie di contenuti cosmetici che non influiscono sull'equilibrio del gioco

Ne approfittiamo per ricordavi che Call of Duty Modern Warfare debutterà il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà presente a Lucca Comics & Games 2019 insieme alla redazione di Everyeye.