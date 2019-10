Call of Duty Modern Warfare: le prime due ore della campagna in video

L'attesa è finalmente finita. Call of Duty: Modern Warfare è finalmente arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC convincendo la critica internazionale, e il nostro Alessandro Bruni ne ha subito approfittato per giocare le prime due ore della campagna in diretta sul canale Twitch di Everyeye.

Dopo un episodio, Black Ops 4, privo di una campagna per giocatore singolo incentrata sulla storia, la serie torna sui suoi passi proponendo un intreccio focalizzato sulla guerra moderna, che si combatte in maniera subdola e insidiosa, oltre a manifestarsi attraverso atti di terrorismo e ritorsioni. Durante le sei ore necessarie a raggiungere i titoli di coda, Modern Warfare mette sul piatto un'impressionante varietà di situazioni, che ci ricordano cosa aveva reso grande la "vecchia" serie Modern Warfare di Infinity Ward. Se vi siete persi il corposo antipasto offerto da Alessandro Bruni su Twitch, potete rimediare guardando la replica integrale che abbiamo allegato in cima a questa notizia, buona visione!

Se volete saperne ancora di più, il nostro Francesco Fossetti ha preparato un'intera analisi della campagna di Call of Duty: Modern Warfare, in cui vi spiega tutti i motivi per i quali merita di essere vissuta. Chiaramente, tra le pagine di Everyeye trovate anche recensione e video recensione di COD: Modern Warfare, con tanto di voto finale (spoiler: è eccellente).