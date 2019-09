Call of Duty Modern Warfare: primi indizi sulla presenza di loot box nella Beta

Come ormai ben saprete, per tutto il fine settimana resteranno aperti i server della versione Beta di Call of Duty: Modern Warfare su PlayStation 4, Xbox One e PC. Stando a quanto dichiarato da alcuni partecipanti alla beta, nella versione finale del gioco potrebbero esserci le tanto odiate loot box.

Nella schermata visibile al termine di una partita e nel quale è possibile dare un'occhiata alle proprie statistiche è infatti visibile la dicitura "loot box - common supply drop", il che è un palese riferimento alle casse contenenti oggetti casuali già presenti in Black Ops 4. Purtroppo non si hanno informazioni su come e quanto tali oggetti verranno implementati nel gioco e, cosa ancora più importante, non sappiamo se al loro interno vi saranno solo elementi per la personalizzazione o anche armi che andranno ad espandere l'arsenale del giocatore. Bisognerà quindi attendere che gli sviluppatori forniscano in via ufficiale tutti i dettagli sia sulle loot box che sulle microtransazioni presenti nell'attesissimo sparatutto.

Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net).

Avete già scaricato la beta di COD Modern Warfare su PS4? Sulle nostre pagine trovate anche un'anteprima delle modalità multiplayer di COD Modern Warfare.