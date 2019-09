Call of Duty Modern Warfare: primo trailer della campagna, Spec Ops prima su PS4

Tra i primi titoli mostrati allo State of Play di questa sera c'è Call of Duty Modern Warfare, di cui Activision ha pubblicato il primissimo trailer dedicato alla campagna single player e un breve estratto delle Spec Ops.

Come potete vedere nel filmato allegato alla notizia, è possibile finalmente vedere i volti dei protagonisti della nuova campagna dello sparatutto e le ambientazioni che potremo visitare nel corso dell'avventura. A differenza di quanto ci si potesse aspettare, ad eccezione del Capitano Price ci saranno tutti personaggi inediti e non è da escludere che uno dei soldati di cui vestiremo i panni sia una donna.



Al termine del filmato è anche possibile vedere qualche istante di Spec Ops, le missioni che possono essere giocate in cooperativa e che vedranno il ritorno dei Juggernaut, i possenti nemici corazzati che richiederanno un bel po' di piombo per cadere a terra. Stando a quanto dichiarato nel filmato, tale modalità di gioco sarà disponibile in anticipo per gli utenti PlayStation 4, mentre i possessori del gioco su PC e Xbox One dovranno probabilmente attendere almeno una settimana extra prima di poter provare questa modalità.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Battle.net).

Avete letto del ritorno del celebre Tactical Nuke in COD Modern Warfare? Pare inoltre che le mappe storiche di COD possano fare il proprio ritorno in Modern Warfare.