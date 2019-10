Call of Duty Modern Warfare: ecco quando sarà possibile iniziare a giocare!

Activision ha diffuso la roadmap del lancio di Call of Duty Modern Warfare, indicando l'orario di sblocco e apertura dei server del nuovo gioco della serie, in arrivo in tutto il mondo il prossimo 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

I giocatori PC potranno iniziare a giocare dalle 03:00 del mattino (ora italiana) di venerdì 25 ottobre mentre su console non ci sono indicazioni precise e il publisher raccomanda di "consultare la dashboard della console per conoscere l'esatto orario di sblocco nel vostro paese."

Un report di Charlie Intel rivela come il gioco dovrebbe essere sbloccato a mezzanotte ora locale su PlayStation 4 e Xbox One, con la sola eccezione del Nord America, dove sarà possibile giocare già dal tardo pomeriggio del 24 ottobre e più precisamente dalle 6:00 PM Pacific Time, 8 PM Central Time e 9 PM Eastern Time.

Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, il preload di COD MW è ora disponibile su tutte le piattaforme, nel weekend alcune copie del gioco sono state messe in vendita a 250 dollari l'una su Instagram, il post però è stato rimosse poche ore dopo da parte dell'autore, probabilmente per cercare di ridimensionare il clamore mediatico che ha fatto seguito alla pubblicazione del post.