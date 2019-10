Call of Duty Modern Warfare: recensioni positive da parte della stampa internazionale

Call of Duty Modern Warfare è disponibile da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC e con l'uscita del gioco sono state pubblicate anche le prime recensioni del nuovo sparatutto Activision. Il giudizio? Positivo, anche se molte review sono ancora work in progress.

Tra i voti positivi troviamo quelli di Hardcore Gamer, Gameblog.fr, PCGamesN, Games Radar, GameInformer USA e Digital Chumps, da segnalare come la recensione di GameSpot USA risulti ancora "work in progress" con un voto provvisorio di 7/10.

Recensioni Call of Duty Modern Warfare

GameSpot – 70 (recensione in corso, voto non definitivo)

GamesRadar – 80

PC Gamer – 80

PCGamesN – 80

GameInformer USA – 88

DailyStar – 80

The Daily Dot – 80

COGconnected – 82

Gameblog.fr – 80

Digital Chumps - 92

Hardcore Gamer - 90

JeuxActu - 85

Power Unlimited - 88

Attack of the Fanboy - 90

Attualmente Call of Duty Modern Warfare ha un Metascore su Metacritic di 86/100 per quanto riguarda la versione PlayStation 4, l'unica con un numero sufficiente di valutazioni per poter essere aggregate. Lo User Score è invece leggermente più basso, pari a 7.8, anche questo però destinato a mutare nelle prossime ore, probabilmente non appena Activision risolverà i problemi di server di COD MW.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Call of Duty Modern Warfare giocato su PS4 PRO, alla quale vi rimandiamo per la nostra opinione sul nuovo shooter Activision.