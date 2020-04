Call of Duty Modern Warfare: record di giocatori, boom di Warzone

Call of Duty Modern Warfare ha riscosso un notevole successo in questa prima parte dell'anno: secondo quanto riportato da SuperData, al 10 aprile il gioco Activision ha raggiunto quota 62.7 milioni di utenti attivi su base mensile.

Si tratta di una crescita pari al 159% rispetto ai trenta giorni precedenti, un successo legato probabilmente al lancio di Call of Duty Warzone, Battle Royale gratis pubblicato il 10 marzo che ha portato una miriade di nuovi giocatori sui server di Call of Duty, rimpolpando una community in realtà già piuttosto numerosa e particolarmente attiva.

Call of Duty Warzone ha raggiunto e superato quota 50 milioni di giocatori in meno di un mese, grazie al Battle Royale molti giocatori si sono avvicinati a Modern Warfare, inoltre Activision ha lanciato una serie di weekend gratis per invogliare i giocatori a unirsi alla battaglia. Anche il lancio della stagione 3 di COD Modern Warfare dovrebbe aver contribuito alla crescita del gioco rispetto al mese passato.

Il progetto Call of Duty Modern Warfare è stato ben accolto da pubblico e critica e anche Warzone come detto ha ricevuto una buona accoglienza, a testimonianza del buon lavoro svolto da parte di Activision per riportare la saga agli antichi splendori dopo le numerose critiche ricevute negli ultimi anni.