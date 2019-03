Call of Duty Modern Warfare Remastered: il papà degli FPS moderni

Nel mese di marzo, PS Plus ci ha regalato la possibilità di rigiocare un grande classico: il remaster del primo, storico Modern Warfare. Call Of Duty è ancora oggi un titolo vivo, e noi vogliamo dedicare uno speciale al capitolo più amato di sempre, quello che potremmo considerare il padre di moltissime innovazioni che hanno reso grande il genere.

Prima dei Battle Royale infatti ora assoluti protagonisti del mercato videoludico, il genere che dominava il mondo del multiplayer online era sicuramente quello degli sparatutto in prima persona, per il quale la serie di Call of Duty è sempre stata annoverata tra i fuoriclasse assoluti. Nonostante alcuni piccoli passi falsi qua e là, si è sempre dimostrata in grado di diventare più volte campione d'incassi e di riuscire a soddisfare anche i giocatori più incalliti.

L'arrivo sul PlayStation Plus in maniera gratuita ha fatto riscoprire a molti gamer un grandissimo classico, uno dei padri degli FPS come li intendiamo oggi. Se volete maggiori informazioni sul gioco, potete fiondarvi sulla nostra recensione di Modern Warfare Remastered. Se invece vi sentite già pronti per un tuffo nella nostalgia, date un'occhiata al nostro video, protagonista della news che state leggendo.

Quali sono stati i vostri momenti più memorabili passati con Call of Duty: Modern Warfare?