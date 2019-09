Call of Duty Modern Warfare: requisiti minimi e consigliati per la Beta PC

La prima fase Beta di Call of Duty Modern Warfare si è tenuta lo scorso weekend in esclusiva su PlayStation 4, questo fine settimana Activision lancerà la seconda fase di test su tutte le piattaforme, ovvero PS4, Xbox One e PC Windows.

Per l'occasione il publisher ha diffuso i requisiti minimi e consigliati per la versione PC della Beta di Call of Duty Modern Warfare, che riportiamo di seguito:

Requisiti Minimi

OS: Windows 7 64-Bit (SP1), Windows 10 64-Bit

CPU: Intel Core i5 2500k o AMD equivalente

GPU: NVIDIA GeForce GTX 670 2GB/GTX 1650 4GB o AMD Radeon HD 7950

RAM: 8GB

HDD: 45GB

DirectX 12 installate

Requisiti Raccomandati

OS: Windows 10 64 Bit con l'ultimo Service Pack

CPU: Intel Core i7 4770k o AMD equivalente

GPU: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB/GTX 1660 6GB o AMD Radeon R9 390/AMD RX 580

RAM: 16GB

HDD: 45GB

DirectX 12 installate

La Beta di Call of Duty Modern Warfare si terrà dal 21 al 23 settembre, il nuovo test includerà anche la modalità Ground War che permetterà a due squadre composte da 32 giocatori ciascuna di sfidarsi per il controllo del territorio. Indubbiamente una bella occasione per provare con mano il nuovo COD in attesa del lancio ufficiale previsto per il 25 ottobre su tutte le piattaforme citate.