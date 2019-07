In Call of Duty: Modern Warfare si può ricaricare mentre si mira

Il team di sviluppo del nuovo e attesissimo Call of Duty: Modern Warfare è tornato a parlare del gioco e, più in particolare, delle sue nuove animazioni che renderanno ancor più realistico l'utilizzo dell'arsenale a disposizione dei giocatori.

È stata infatti riposta grande cura anche nei dettagli più piccoli, come l'impatto di un proiettile di grosso calibro piuttosto che uno molto più piccolo su di una parete. Lo stesso vale per la reazione del corpo dei nemici, che verranno letteralmente sbalzati via dopo aver subito un colpo di un'arma pesante come un fucile da cecchino o una mitragliatrice leggera.

Mark Grigsby, animator director presso Infinity Ward, ha anche parlato del sistema di ricarica, il quale vanta numerose modifiche rispetto ai capitoli precedenti. Oltre all'aggiunta della possibilità di sostituire il caricatore mentre si è in modalità mira, il giocatore potrà assistere ad un gran numero di animazioni di ricarica diverse tra loro. Gli sviluppatori hanno infatti studiato ogni singola tipologia di arma per ricreare delle animazioni che tenessero conto della pesantezza dell'arma, delle dimensioni dei proiettili e di tanti altri aspetti che incidono su tale azione. Proprio per questo potrete vedere movimenti diversi anche in base alla quantità di munizioni che dovrete inserire nell'arma e la ricarica completa sarà molto diversa da quella di un paio di proiettili.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Il nuovo COD supporterà inoltre il cross-play su tutte le piattaforme e il matchmaking terrà conto del sistema di controllo utilizzato.

Sapevate che nelle Spec-Ops di Modern Warfare torneranno i terribili Juggernaut? Pare inoltre che la storia di COD Modern Warfare abbia toni più cupi rispetto a quella dei suoi predecessori.