Call of Duty Modern Warfare riceverà una modalità Battle Royale free-to-play?

Secondo un presunto leak diffuso dallo Youtuber LongSensation, Call of Duty Modern Warfare potrebbe ricevere una modalità Battle Royale nel 2020 da scaricare come modulo separato free-to-play.

Come potete vedere a fondo pagina, il presunto leak è stato diffuso su Twitter da LongSensation, lo stesso Youtuber che nelle ultime ore aveva pubblicato un altro rumor sulla campagna di Call of Duty 2020, che a quanto pare potrebbe essere ambientata durante la Guerra Fredda.

Tornando a Modern Warfare, se l'indiscrezione di LongSensation dovesse rivelarsi vera, il reboot di Call of Duty 4 potrebbe ricevere una modalità Battle Royale nel 2020, come modulo separato scaricabile e giocabile gratuitamente da tutti i giocatori (anche da coloro che non sono in possesso del titolo).

Naturalmente, trattandosi di un semplice rumor senza conferme ufficiali, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli. Allo stato attuale, l'unica certezza in merito proviene da Infinity Ward, e in particolare dal multiplayer design director Joe Cecot, che in una recente intervista ha affermato che al momento non c'è nessun piano per inserire un modalità Battle Royale nel nuovo Call of Duty Modern Warfare. Le cose, tuttavia, potrebbero cambiare in futuro.

Con l'occasione vi ricordiamo che l'uscita del reboot di Call of Duty Modern Warfare è fissata per il prossimo 25 ottobre su PS4, Xbox One e PC.