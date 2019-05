Call of Duty Modern Warfare sarà rivelato ufficialmente il 30 maggio?

Nelle ultime ore si è sparso in rete un nuovo rumor legato al nuovo capitolo del redditizio e longevo franchise di Call of Duty, attualmente in lavorazione presso gli studi di Infinity War.

Secondo quanto apprendiamo dalle ultime voci di corridoio, sostenute peraltro dal solito Jason Schreier di Kotaku, Call of Duty Modern Warfare sarà il nome ufficiale della nuova iterazione, e rappresenterà di fatto un soft reboot della sotto-serie sparatutto che nella scorsa generazione ha riscosso un successo strepitoso a partire da COD 4, passando poi per Modern Warfare 2 e 3.

Stando a quanto rivelato su Twitter da LongSensation, che per primo ha fatto circolare le nuove indiscrezioni sul nome del gioco, Activision sta preparando un reveal ufficiale di Call of Duty Modern Warfare fissato per giovedì 30 maggio. Sembra dunque che il publisher non sia interessato a presentare il titolo durante l'imminente E3 di Los Angeles, ma preferisca, come del resto ci ha abituato in questi ultimi anni, riservare alla serie sparatutto un evento tutto suo.

Nel mentre rimaniamo in attesa di poter dunque ammirare in azione il ritorno di Modern Warfare, ulteriori voci indiscrete hanno anticipato come nel 2020 vedrà la luce Call of Duty Black Ops 5, sviluppato come al solito dai ragazzi di Treyarch.