Call of Duty Modern Warfare: rotto il day one in Italia!

Call of Duty Modern Warfare è atteso per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, un noto negozio fisico però ha promosso su Facebook l'arrivo e la vendita delle prime copie a partire da oggi, mercoledì 23 ottobre.

"Il Re degli sparatutto è finalmente tornato! Dopo anni di alti e bassi, il capitano Price torna alle redini della serie che ha rivoluzionato i first-person shooter!! CALL OF DUTY: MODERN WARFARE è disponibile on SUPER ANTEPRIMA!", questo è quanto si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook del negozio, che potete trovare qui sotto. Lo store sembra avere a disposizione copie Standard per PlayStation 4 e Xbox One già disponibili per la vendita, per qualsiasi informazione vi invitiamo a contattare direttamente il rivenditore.

Lo sapevate? Call of Duty Modern Warfare è stato bannato in Russia, Sony e Activision hanno deciso di non vendere la versione digitale del gioco sul PlayStation Store locale: "l'esperienza narrativa di Call of Duty Modern Warfare gravita attorno a una storia di pura immaginazione, realizzata con cura per soddisfare tutti i giocatori. SIE ha deciso di non vendere il gioco sul PlayStation Store russo."