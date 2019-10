Call of Duty Modern Warfare: rotto il Day One, prime copie in vendita in alcuni Paesi?

Come accaduto con FIFA 20 e con tanti videogiochi celebri, sembrerebbe che diversi rivenditori abbiano deciso di rompere il day one cominciando a commercializzare le copie di Call of Duty Modern Warfare in proprio possesso.

Attraverso i social e i forum videoludici più disparati, c'è infatti chi afferma di aver già acquistato una copia del nuovo Call of Duty e di poterlo giocare sulla propria piattaforma d'elezione con diversi giorni di anticipo sulla data di lancio prevista da Activision, che ricordiamo essere fissata per il 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Pur senza poter accedere alle modalità multiplayer, gli utenti che sono riusciti a entrare in possesso di una copia di COD Modern Warfare riferiscono di poter cimentarsi con le sfide della Campagna principale mantenendo rigorosamente la propria console offline per non finire, a lancio avvenuto, sotto la scure dei ban di Activison. Nel momento in cui scriviamo, a ogni modo, non sembrano esserci segnalazioni provenienti dall'Italia.

Anche stavolta, come nei casi del day one rotto di Sekiro e di God of War, così come nel decisamente più grave furto di copie di Kingdom Hearts 3, l'unico consiglio che possiamo darvi è quello di prestare particolare attenzione alle indiscrezioni e, con ogni probabilità, agli spoiler sulla Campagna causati dalle scene di gioco che potrebbero riversarsi online in questi giorni.

Rimaniamo perciò in attesa di capire come si evolverà la faccenda e se, come avvenuto con FIFA 20, la vendita anticipata dello sparatutto di Infinity Ward coinvolgerà anche i rivenditori italiani. Nel frattempo, vi rimandiamo alla lettura del nostro approfondimento sul multiplayer di Call of Duty Modern Warfare e al video che illustra le migliore grafiche della versione PC.