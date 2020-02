Call of Duty Modern Warfare in sconto a 45€ per poco tempo su PlayStation e Xbox Store

Avete pensato di regalarvi un nuovo gioco, ma siete indecisi su quale investire il vostro denaro? E se vi dicessimo che il titolo più venduto del 2019 si trova attualmente in offerta sia su PlayStation Store che su Xbox Store?

Stiamo parlando, ovviamente, di Call of Duty: Modern Warfare, che mentre vi scriviamo può essere acquistato in formato digitale a 45,49 euro nelle versioni per PS4 e Xbox One. Compresi nel pacchetto ci sono anche il coltello tattico personalizzato e il pacchetto Armi XRK (fucile d'assalto M4 XRK e pistola XRK .357). L'offerta sul PlayStation Store è accessibile a tutti i giocatori senza alcuna limitazione, mentre sulla piattaforma Microsoft rientra tra i Deals With Gold della settimana, pertanto risulta essere riservata agli abbonati a Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. In entrambi i casi rimarrà attiva solo per un periodo limitato, ovvero fino a martedì 4 febbraio.

Call of Duty Modern Warfare si trova nel bel mezzo della Stagione 1, che ha introdotto in via del tutto gratuita nuove armi, mappe, modalità Multigiocatore e Operazioni speciali, oltre ad aver visto il ritorno di alcuni contenuti classici tra i più apprezzati, come la mappa Multigiocatore Schianto, rivisitati per Modern Warfare. La sua conclusione è prevista per l'11 febbraio, giorno in cui prenderà il via la Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare