Call of Duty Modern Warfare: segui il reveal del multiplayer il primo agosto

Activision ha condiviso un Tweet per ricordare ai giocatori l'appuntamento con il reveal multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, in programma per giovedì 1 agosto alle 19:00, ora italiana.

La tramissione andrà in onda sul canale Twitch di Call of Duty, questo il programma previsto per lo show, che prevede Pre-Show, reveal del trailer multiplayer, gameplay e post show.

Ore 19:00: TrailerMultiplayer e Pre-Show

Ore 19:30: Livestream Gameplay

Ore 23:00: Post show

Activision promette "uno sguardo approfondito all'incredibile gameplay del Multiplayer di Modern Warfare, caratterizzato da nuovi livelli di tattica e strategia, pieno d’azione e costruito con un'estetica coinvolgente e di grande impatto."

Nel frattempo, il nostro Francesco Fossetti si trova a Los Angeles per provare con mano il multiplayer di Call of Duty Modern Warfare, presto potrà dirci le sue impressioni a riguardo. Infinity Ward ha promesso mappe multiplayer ben strutturate e il ritorno delle Killstreak, domani ne sapremo certamente di più.

Il nuovo episodio della serie shooter Activision sarà disponibile in Europa dal 25 ottobre, nei formati PC (via Battle.net), PS4 e Xbox One, nessun accenno riguardo una eventuale pubblicazione su Nintendo Switch o Google Stadia.