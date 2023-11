Call of Duty Modern Warfare, serie reboot: la classifica dal migliore al peggiore

Di tutti i Call of Duty, Modern Warfare è senza ombra di dubbio la serie più popolare tra gli appassionati. Ed è proprio per questo che, nel 2019, Activision ha deciso di far ripartire da zero la serie con un reboot, che ha poi ricevuto ben due sequel. Ma quali sono gli episodi più belli di questa trilogia?

Basandoci sul punteggio ottenuto dai tre capitoli su Metacritic, scopriamoli dal più bello al più brutto.

Call of Duty Modern Warfare (2019)

Al primo posto troviamo l'episodio iniziale della nuova serie, che in maniera simile a Call of Duty 4 ha rappresentato un punto di svolta per l'IP. COD Modern Warfare 2019 ha trasformato il brand in un live service, distribuendo gratuitamente tutti quei contenuti che in passato venivano venduti attraverso DLC che dividevano l'utenza in fase di matchmaking. Il titolo in questione è in prima posizione anche per via della storia, che si focalizza su alcuni dei personaggi più amati di Call of Duty come il Capitano Price, mentre il gameplay torna ad essere quello classico che gli sviluppatori hanno definito 'boots on the ground', ossia senza fronzoli legati a doppi salti e corse sui muri, senza considerare la rimozione dei personaggi con abilità speciali visti in Black Ops 4.

Call of Duty Modern Warfare 2 (2022)

In seconda posizione troviamo il sequel diretto del reboot uscito nel 2019, ovvero Call of Duty Modern Warfare 2 (sulle nostre pagine trovate la recensione di Call of Duty Modern Warfare 2). Il gioco ha saputo conquistare il pubblico grazie al ritorno di Ghost nella campagna, che vantava missioni spettacolari e persino una fase incentrata sulla sopravvivenza. Peccato solo per la scarsa rilevanza delle missioni co-op e di alcune scelte poco virtuose per quello che concerne il multiplayer: 'introduzione dei perk a sblocco graduale durante il match e la rimozione di alcune meccaniche di movimento non hanno incontrato il favore del pubblico e, pertanto, si tratta forse del multigiocatore classico meno apprezzato dagli appassionati di questa trilogia.

Call of Duty Modern Warfare 3 (2023)

Come avrete letto nella nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 3, il terzo capitolo paga lo scotto di essere una produzione assai derivativa e con all’interno del pacchetto una campagna davvero deludente sia per durata che per contenuti. A penalizzare il gioco sono anche gli scarsi sforzi del team di sviluppo, che ha preferito rimasterizzare le vecchie mappe dell’MW2 originale e utilizzare la modalità DMZ come base del nuovo Zombies. Al netto di questi difetti, però, è impossibile negare che questo terzo capitolo proponga la miglior esperienza multiplayer dell’intera trilogia reboot sul fronte del gameplay.