Call of Duty Modern Warfare: server offline e problemi di connessione, Activision indaga

Call of Duty Modern Warfare è disponibile da mezzanotte in tutto il mondo e questo ovviamente ha portato ad un grosso carico di utenti connessi sui server, dando origine a problemi di login e server down, con Activision al lavoro per risolvere la situazione.

Vari Tweet testimoniano come i server siano andati offline nella notte e nel momento in cui scriviamo i problemi persistono, con giocatori che non riescono a collegarsi oppure vengono buttati fuori dal server o ancora non trovano avversari oppure non possono contattare i propri amici via chat.

L'ultimo aggiornamento di Activision risale alle prime ore dell'alba, la compagnia conferma il "folle traffico sui server nella notte" e fa sapere di essere al lavoro per monitorare la situazione e riportare il tutto alla normalità, per permettere alla community di giocare senza problemi.

Si tratta questa di una "piccola tradizione" per Call of Duty, con il lancio che negli ultimi anni ha sempre visto notevoli quantità di utenti connessi in contemporanea, del resto parliamo del gioco più venduto negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni, un titolo estremamente popolare che raduna al lancio milioni di persone.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità già nel corso della mattinata, nel frattempo vi rimandiamo alla recensione di Call of Duty Modern Warfare per scoprire tutte le novità dello sparatutto Activision.