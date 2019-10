Call of Duty Modern Warfare: Sony annuncia i bundle PlayStation 4 e PS4 Pro

Dalle pagine del PlayStation Blog europeo, la vice presidente della divisione marketing di Sony Interactive Entertainment America, Mary Yee, presenta ufficialmente i bundle di PlayStation 4 e PS4 Pro dedicati a Call of Duty Modern Warfare.

La prima delle due confezioni studiate per coloro che vorranno approfittare del lancio del prossimo sparatutto in prima persona di Activision per dotarsi di un Monolite Nero ci permetterà di acquistare una fiammante PlayStation 4 "standard" (in colorazione jet-black) con hard disk da 1TB, un controller DualShock 4 e una copia su disco Blu-ray di COD Modern Warfare.

Il secondo bundle, invece, proporrà una PS4 Pro (anche qui in colorazione jet-black) con disco rigido da 1TB, un DualShock 4 e una copia su disco di Call of Duty Modern Warfare. Almeno inizialmente, l'offerta in questione sarà disponibile solo in Germania, Francia, Paesi scandinavi, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Regno Unito, Olanda, Belgio, Irlanda e Brasile: al lancio dell'FPS di Activision, quindi, non sarà possibile acquistare il bundle di COD Modern Warfare con PS4 Pro da un terabyte presso i rivenditori italiani.

In attesa di ricevere maggiori chiarimenti sui motivi dell'assenza del nuovo bundle di PS4 Pro in Italia, informiamo chi ci segue che la promozione legata al bundle con PlayStation 4 standard partirà in coincidenza dell'uscita di Call of Duty Modern Warfare, ossia dal 25 ottobre su PC, Xbox One e PS4. Sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale sulla modalità Guerra Terrestre e un nostro approfondimento sulle migliori modalità multiplayer di COD Modern Warfare.