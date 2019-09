Call of Duty Modern Warfare: la Spec Ops Sopravvivenza solo su PS4 per un anno

Al termine dello State of Play durante il quale è stato mostrato per la prima volta il trailer della campagna di Call of Duty Modern Warfare, sono emerse anche nuove informazioni riguardanti la durata del periodo d'esclusiva su PlayStation 4 di alcuni contenuti.

A differenza di quanto visto con Black Ops 4, tutte le mappe in arrivo con gli aggiornamenti gratuiti dello sparatutto Activision verranno pubblicate contemporaneamente su tutte le piattaforme, ma pare che alcuni contenuti siano destinati a restare un'esclusiva PlayStation 4 per un bel po' di tempo. Il primo di questi elementi è una specifica missione Spec Ops intitolata Sopravvivenza, ovvero quella protagonista del brevissimo filmato visto nell'evento in diretta di Sony. Pare infatti che questa missione cooperativa sarà disponibile al lancio per i soli possessori di PlayStation 4 e che gli utenti PC e Xbox One dovranno attendere il mese di ottobre 2020, ovvero un anno, per poterci mettere le mani sopra.

Vi ricordiamo che che Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

