Spunta un countdown in Call of Duty Modern Warfare, la battle royale è vicina?

Call of Duty: Modern Wafare è da settimane al centro di numerose indiscrezioni secondo le quali Activision e Infinity Ward si starebbero preparando al lancio di una modalità battle royale free-to-play chiamata Warzone.

Le due compagnie continuano a mantenere il più stretto riserbo al riguardo e non hanno ancora effettuato annunci (nonostante il materiale trapelato in rete), ma secondo alcune voci la presentazione sarebbe prevista per la giornata di oggi. Mentre continuiamo ad attendere delle informazioni ufficiali, nel menu Classified del gioco, pur essendo ancora bloccato da un lucchetto, è apparso un misterioso conto alla rovescia, che scade esattamente domani martedì 10 marzo alle ore 16:00.

Cosa succederà? Se le voci riguardanti un annuncio nella giornata di oggi dovessero rivelarsi veritiere, allora domani pomeriggio potrebbe avvenire il lancio vero e proprio della modalità Battle Royale. Si tratta di una semplice supposizione, ma per fortuna non dovremo attendere molto per scoprire la verità, dal momento che il conto alla rovescia scade tra meno di 24 ore.

Nel frattempo, Activision sta provvedendo a rimuovere dalla rete i video leak emersi in queste ore. Nel gioco, inoltre, si sta presentando un bug che impedisce di completare le sfide e ottenere XP.