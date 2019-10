Call of Duty Modern Warfare supporta NVIDIA Ansel e Highlights su PC

Call of Duty Modern Warfare, lo sparatutto in prima persona acclamato dalla critica, integrerà NVIDIA Ansel e NVIDIA Highlights, e sarà inoltre caratterizzato da ombreggiature che sfruttano il real time ray-tracing e NVIDIA Adaptive Shading.

Call of Duty: Modern Warfare con NVIDIA Ansel e Highlights

GeForce Experience è il compagno essenziale della vostra scheda grafica GeForce, offre infatti strumenti che migliorano la vostra esperienza di gioco e consentono nuovi modi di interagire con i vostri titoli preferiti. Due di questi strumenti saranno disponibili per i giocatori GeForce che giocano a Call of Duty Modern Warfare: Ansel e Highlights.

Ansel è una potente modalità fotografica che consente di scattare straordinarie foto di gioco su PC da angolazioni uniche, e che è possibile personalizzare ulteriormente con filtri, modifiche e altre regolazioni, prima di poter essere condivise sui social media, sui forum o sul sito Shot With GeForce. Highlights cattura automaticamente i video dei momenti chiave, i momenti cruciali delle sparatorie e le giocate vincenti, assicurando così che i migliori momenti di gioco multiplayer vengano salvati automaticamente e possano essere condivisi facilmente online.

La grafica di Call of Duty Modern Warfare raggiunge nuove vette

In qualità di partner ufficiale per PC di Call of Duty Modern Warfare, NVIDIA ha lavorato fianco a fianco con Activision e Infinity Ward per portare la grafica di Call of Duty Modern Warfare a livelli mai visti prima. NVIDIA, Infinity Ward e Activision stanno collaborando per integrare il ray-tracing in tempo reale, NVIDIA Adaptive Shading, NVIDIA Ansel e Highlights nel gioco.

Il real time ray-tracing sta cambiando il modo in cui vengono creati i giochi e aumenta drasticamente la qualità delle immagini che questi possono offrire ai giocatori. NVIDIA Adaptive Shading è una nuova e avanzata tecnica di ombreggiatura che consente agli sviluppatori di migliorare le prestazioni e di ottenere una fedeltà visiva in tempo reale precedentemente impossibile nei giochi. Regolando la velocità con cui le porzioni di schermo sono ombreggiate, la tecnologia riduce il lavoro che la GPU deve fare, il che aumenta le prestazioni senza diminuire la qualità dell'immagine.