Niente livelli Prestigio in COD Modern Warfare: svelato il nuovo sistema di progressione

Gli sviluppatori di Infinity Ward illustrano nel dettaglio tutti gli interventi compiuti per evolvere il nuovo sistema di progressione dei livelli di esperienza di COD Modern Warfare, partendo dall'abbandono di uno degli aspetti più famosi della serie sparatutto di Activision, ossia i livelli Prestigio.

Dalle pagine del blog ufficiale di Activision, gli autori losangelini spiegano di aver operato questa importante modifica per venire incontro alle richieste e ai suggerimenti della community. In funzione dell'abbandono del Prestigio, le fucine digitali di Infinity Ward promettono di sfornare un triplice sistema di progressione che, nelle intenzioni dei suoi ideatori, sarà ancora più appagante e divertente a prescindere dalle ore di gioco investite nelle modalità multiplayer di COD Modern Warfare.

Il primo sistema sarà legato Livello Giocatore e terrà traccia di tutte le attività compiute dal proprio alter-ego. Il secondo sistema, chiamato Enlisted Rank, non subirà particolari cambiamenti rispetto a quanto sperimentato in passato dagli appassionati di COD: progredendo nell'esperienza di gioco potremo ottenere punti XP con i quali acquisire livelli sempre più elevati e, con essi, potenziamenti all'equipaggiamento e personalizzazioni estetiche. Il Rango Enlisted, diversamente dal sistema di progressione dei precedenti capitoli di Call of Duty, non andrà incontro a reset proprio in virtù dell'assenza dei livelli Prestigio.

Il più importante elemento di novità sarà però rappresentato dall'Officer Rank, ossia dal livello di esperienza raggiunto ad ogni Stagione. Ciascun livello raggiunto dal rango Officer garantirà l'accesso a customizzazioni estetiche, abbellimenti per il proprio tag giocatore e, presumibilmente, oggetti e skin con cui personalizzare le armi, gli equipaggiamenti e i capi di vestiario del proprio soldato. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore a questa notizia, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è atteso al lancio per il 25 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, a dispetto delle voci di corridoio che suggerirebbero come il titolo sia già in commercio in alcuni Paesi.