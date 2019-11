Call of Duty Modern Warfare: il team è già al lavoro sull'Aggiornamento 1.09

L'aggiornamento 1.08 di Call of Duty è uscito da pochissimo, ma il team di sviluppo non ha intenzione di fermarsi, ed è già al lavoro sulla prossima patch. Stando a quanto riportato, il nuovo aggiornamento sarebbe già in fase di test da parte di Infinity Ward.

Lo ha confermato lo stesso communications manager della software house, Ashton Williams, in un recente post su Twitter. La patch dovrebbe correggere alcuni bug relativi alle sfide, ed uno in particolare che si verifica in fase di spawn.

Non ci sono attualmente ulteriori informazioni su una possibile data d'uscita, ma supponiamo che possa non mancare molto all'arrivo, essendo come detto la patch già in fase di test.

Nel frattempo il gioco continua a comportarsi molto bene a livello di vendite: come vi abbiamo raccontato stamattina, Call of Duty Modern Warfare è stato il gioco più venduto in USA ad Ottobre, un risultato di cui Activision può davvero essere soddisfatta.

Il gioco è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Per approfondire, date un'occhiata alla nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare.