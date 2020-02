Call of Duty Modern Warfare: con la terza stagione arrivano le mappe di Modern Warfare 3?

Call of Duty Modern Warfare è stato un grandissimo successo per Activision, nonostante le critiche di buona parte della community ad alcuni aspetti come il matchmaking e l'assenza del sistema di Prestigio. La divisione in stagioni per l'uscita di nuovi contenuti è invece stata piuttosto apprezzata.

Il gioco infatti, come avviene con Fortnite o Apex Legends, riceve aggiornamenti su base regolare, che hanno fatto tornare in auge alcune mappe dai precedenti episodi della serie, come Shipment, Vacant e Rust, ad esempio.

Secondo alcuni fan però, il modello per il lancio dei contenuti è diventato prevedibile. Nella prima stagione infatti, sono arrivati contenuti provenienti dal primo Modern Warfare, come le mappe Shipment e Vacant. Nella seconda stagione invece, è stato il turno di aggiornamenti presi da Modern Warfare 2, come la mappa Rust e la nuova skin per l'UMP SMG, una delle armi più popolari del gioco.

Se fosse uno schema, nella terza stagione ci aspettano contenuti presi da Modern Warfare 3: che stia dunque per arrivare la mappa Dome, una delle più apprezzate dai fan del gioco?

Nel frattempo, stanno per arrivare nuove playlist di gioco su CoD Modern Warfare, e non si placano le voci sull'arrivo della modalità Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare. Siete contenti di come procedono i lavori sul gioco?