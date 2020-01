Call of Duty Modern Warfare in testa alla prima classifica UK del 2020

Sembra proprio che il successo di Call of Duty Modern Warfare non voglia arrestarsi per nulla al mondo, dal momento che lo sparatutto Activision è in cima alla classifiche di vendita del Regno Unito della settimana che va dal 28 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020.

Ecco di seguito la classifica dei titoli più venduti in UK nell'ultima settimana:

Call of Duty: Modern Warfare Star Wars Jedi: Fallen Order FIFA 20 Borderlands 3 Luigi's Mansion 3 Just Dance 2020 Grand Theft Auto V Mario Kart 8: Deluxe Red Dead Redemption 2 Mario & Sonic At The Olympic Games: Tokyo 2020

L'unico titolo degno di nota da citare è Dr Kawashima's Brain Training per Nintendo Switch, che è il solo gioco ad aver fatto il proprio debutto in questi giorni ed occupa la quattordicesima posizione della classifica. Non si tratta in ogni caso di un insuccesso, visto che gran parte degli utenti cui fa riferimento questo gioco non sono soliti fiondarsi all'acquisto al day one e non è quindi da escludere che nel corso delle prossime settimane possa scalare posizioni in classifica.

A proposito dello shooter Activision, sapevate che il prossimo Call of Duty non avrà alcun tipo di jetpack e proporrà un gameplay "piedi a terra"?