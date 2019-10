Call of Duty Modern Warfare: torna la difficoltà Specialista per la campagna

Mancano ormai solamente due giorni all'uscita di Call of Duty Modern Warfare, il remake / reboot di uo degli episodi più amati della saga, e ora naturalmente attesissimo da tutti i fan. E se siete il tipo di giocatore che cerca una sfida più impegnativa, le buone notizie per voi non sono finite.

Come confermato da Taylor Kurosaki, Studio Narrative Director del gioco, in un recente post su Twitter, in Call of Duty Modern Warfare tornerà il livello di difficoltà specialista, che renderà la campagna principale ancora più interessante.

Si tratta di una modalità che renderà il gioco ancora più difficile, che aveva debuttato già in Infinite Warfare, nel 2016, e che ora tornerà per la gioia di chi non si accontenta della difficoltà "standard" dei titoli della saga.

Come detto, Call of Duty Modern Warfare uscirà il 25 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se come saprete, la modalità Spec Ops sarà disponibile in esclusiva su PS4 per un anno. Se volete approfondire, sul nostro sito trovate un corposo speciale sulla storia delle Spec Ops in Call of Duty.

Un'altra buona notizia per i giocatori è la conferma che il nuovo Call of Duty Modern Warfare non conterrà loot box.

E voi, cosa vi aspettate dal nuovo videogame di Activision?