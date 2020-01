Call of Duty Modern Warfare: tornano le playlist Gioco delle Armi e Shipment

Anche questa settimana le playlist presenti nella pagina principale delle modalità multigiocatore online di Call of Duty Modern Warfare si sono aggiornate e, tra le novità, troviamo una modalità molto apprezzata dagli utenti.

Parliamo ovviamente del Gioco delle Armi, modalità che potrete tornare a giocare nel corso dei prossimi giorni e nella quale sono ora presenti anche le nuove armi della Stagione 1, ovvero il fucile d'assalto RAM-7 e la mitragliatrice leggera Holger. Altra novità riguarda il ritorno della caoticissima mappa Shipment, che prende il posto di Shoot House. La mappa a base di container può essere giocata in qualsiasi momento nella sua versione 5 contro 5, utilissima per accumulare rapidamente uccisioni ed esperienza. Se invece siete amanti della modalità Scontro, sappiate che da oggi è possibile gettarsi nella mischia negli 1 contro 1, ciò significa che se non avete un partner con cui combattere non dovrete più accontentarvi del matchmaking.

In attesa di scoprire tutte le novità in arrivo con la Stagione 2 il prossimo febbraio, vi ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare è in testa alla prima classifica di vendite inglesi del 2020.

Sapevate che con uno dei prossimi aggiornamenti arriveranno degli slot aggiuntivi per le classi personalizzate in Call of Duty Modern Warfare?