Call of Duty Modern Warfare: i tornei si giocheranno solo su PS4

Sembra che l'accordo tra Sony ed Activision non coinvolga solo la Spec Ops Sopravvivenza di Call of Duty Modern Warfare ma anche la piattaforma di riferimento per le competizioni ufficiali.

Ecco di seguito la dichiarazione di Activision sulle competizioni del nuovo COD, presente sul sito ufficiale:

"La Call of Duty League è un evento globale che coinvolgerà 12 squadre di professionisti che rappresentano sia l'Europa che il Nord America. Nella stagiona inaugurale, i team competeranno in partite 5 contro 5 di Call of Duty: Modern Warfare esclusivamente su PlayStation 4. Ogni evento si svolgerà in una città diversa e potrà vantare la presenza dei migliori giocatori professionisti di Call of Duty di tutto il mondo, i quali si sfideranno per un montepremi di 6 milioni di dollari."

Insomma, pare che a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento, i giocatori professionisti del nuovo sparatutto in prima persona dovranno obbligatoriamente competere sulla console Sony.

COD Modern Warfare arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 25 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net).

Vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno annunciato nelle ultime ore che in Call of Duty Modern Warfare non ci saranno loot box e che il sistema di progressione implementato nel gioco verrà svelato a breve.