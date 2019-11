Call of Duty Modern Warfare: trapela online la gigantesca mappa Battle Royale

Dalle pagine della sempre attenta community di Reddit, un utente del popolare forum afferma di essere entrato in possesso delle primissime informazioni sulla modalità Battle Royale destinata ad approdare tra i contenuti di Call of Duty Modern Warfare con uno dei futuri aggiornamenti.

Il messaggio pubblicato dal redditor descrive con dovizia di particolari le attività che dovrebbero interessare tutti coloro che parteciperanno alle sfide di questa nuova modalità che correrà parallelamente alla campagna principale e al multiplayer "classico" di COD Modern Warfare.

Tra le tante novità snocciolate dall'utente, le più importanti sono certamente quelle rappresentate dall'immagine della minimappa e dai render delle ambientazioni: a detta del programmatore dilettante che sembra aver ottenuto queste informazioni attraverso il datamining dell'ultimo update di COD Modern Warfare, il modulo Battle Royale di Call of Duty Modern Warfare offrirà uno scenario più ampio di quello esplorato dagli appassionati di Blackout in Call of Duty Black Ops 4.

Le enormi dimensioni della nuova mappa di COD Modern Warfare dovrebbero permettere delle sfide con ben 200 giocatori in contemporanea, attraverso uno schieramento da effettuare in 15 diverse zone (all'interno di ambientazioni ispirate al multiplayer e alla storia dei videogiochi di Call of Duty legati alla "serie" di Modern Warfare). Le modalità descritte dal redditor sono tre, ossia Solo, Duo e Squads (in questo caso, con 4 giocatori per team), con Missioni da portare a termine nel corso delle sfide per ottenere l'accesso a Perk avanzati e ad elementi di equipaggiamento rari.