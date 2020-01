Call of Duty Modern Warfare: l'ultima patch depotenzia MP5, M4 e Balestra

Con l'ultimo aggiornamento settimanale di Call of Duty: Modern Warfare non è solo tornata l'amatissima playlist Shipment 24/7, ma sono anche state introdotte diverse modifiche al bilanciamento delle armi.

Ecco di seguito le armi che hanno subito qualche ritocchino verso il basso:

MP5 (mitraglietta): ridotto il moltiplicatore dei colpi alla testa, la portata dell'arma è stata lievemente accorciata

(mitraglietta): ridotto il moltiplicatore dei colpi alla testa, la portata dell'arma è stata lievemente accorciata M4A1 (fucile d'assalto): ridotti leggermente la gittata e il danno dei colpi alla testa

(fucile d'assalto): ridotti leggermente la gittata e il danno dei colpi alla testa M13 (fucile d'assalto): aumentata la portata, ridotti il rinculo verticale e l'efficacia dei colpi alla testa

(fucile d'assalto): aumentata la portata, ridotti il rinculo verticale e l'efficacia dei colpi alla testa Balestra (fucile tattico): aumentato il numero di dardi necessario a distruggere aerei ed elicotteri. Ora servono 5 dardi per abbattere un Jet VTOL e 6 dardi per far fuori gli elicotteri d'assalto e di supporto

Non mancano inoltre diversi bugfix che puntano a risolvere numerosi problemi come quelli che coinvolgono la Guerra Terrestre, dove sono sempre più numerosi i giocatori che approfittano dei glitch grazie ai quali ci si può nascondere sotto la mappa e uccidere gli avversari senza che possano contrattaccare. Dovrebbero inoltre aver subito piccole modifiche anche i punti di spawn di Shipment, così da evitare che i giocatori rientrino davanti ad un nemico per poi morire immediatamente.