Call of Duty Modern Warfare: alcuni utenti sembrano essere in possesso del gioco

L'uscita ufficiale per il prossimo Call of Duty: Modern Warfare è fissata ufficialmente per venerdì 25 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Tuttavia su vari social network circolano le immagini di presunte copie del gioco ottenute con giorni di anticipo.

I vari report emersi sui social media rivelano che alcune copie della versione PlayStation 4 di Call of Duty Modern Warfare sono uscite, per qualche motivo, in anticipo rispetto alla data ufficiale. Ovviamente non è possibile, al momento, comprenderne la causa ma in occasione della pubblicazione di Modern Warfare 3 due uomini armati di lacrimogeni avevano dirottato un camion delle consegne vicino a Parigi per ottenere le copie. Nel caso attuale, alcuni utenti di Reddit hanno pubblicato alcuni video della modalità 2vs2 (anche se al momento non è chiaro se sia possibile accedervi realmente). Altre copie sono state addirittura messe in vendita a 250 dollari l'una. In ogni caso, consigliamo agli utenti interessati di evitare certi contenuti se non vogliono incorrere nel rischio di spoiler.

