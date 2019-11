Call of Duty Modern Warfare vanta il miglior lancio digitale del 2019, vendite da record

Sembra proprio che Call of Duty Mobile non sia l'unico successo del 2019 per Activision, dal momento che Call of Duty: Modern Warfare è riuscito a vendere così tante copie in versione digitale da rappresentare il miglior lancio del 2019.

Lo sparatutto in prima persona è infatti il titolo ad aver venduto più copie digital al lancio dell'anno corrente, nonostante le vendite dell'edizione su disco abbiano tutt'altro che deluso. Stando a quanto dichiarato da Super Data, la sola versione digitale di COD: MW ha piazzato nel mese di ottobre 2019 ben 4,75 milioni di copie su PC e console, cifra inferiore dell'11% a quella raggiunta da Black Ops 4 ad ottobre 2018. Bisogna però considerare un dato molto importante, ovvero che il precedente episodio ha fatto il proprio debutto nei primi giorni del mese, mentre nel caso di Modern Warfare il lancio è avvenuto solo il 25 ottobre. Potete quindi facilmente intuire come, facendo un parallelo, l'ultima edizione del gioco abbia avuto un successo incredibile.

Dando poi un'occhiata alle classifiche di vendita dello scorso mese, possiamo notare come al primo posto su console ci sia proprio Modern Warfare, che occupa invece solo la sesta posizione su PC.

In attesa di scoprire com'è andato il gioco nel mese corrente, vi ricordiamo che un recente leak ha svelato i nomi di tutte le aree della battle royale di Call of Duty Modern Warfare, il cui lancio potrebbe avvenire il prossimo anno. Nel corso del mese di dicembre arriverà invece il primo pass stagionale di COD Modern Warfare, al cui interno ci saranno ricompense gratuite e ricompense premium.

