Call of Duty Modern Warfare ha venduto più di COD Black Ops 4 al lancio in UK

Secondo quanto riportato da GamesIndustry.biz, Call of Duty Modern Warfare ha venduto il 39% in più rispetto a Call of Duty Black Ops 4 al lancio nel Regno Unito ed è in linea per superare i numeri registrati da Call of Duty WW2, uscito nel novembre 2017.

Il 69% delle copie fisiche sono state vendute su PlayStation 4 il 38% su Xbox One, al momento non sono disponibili i dati di vendita di Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store. Nel 2017, Call of Duty WW2 ha incassato 500 milioni di dollari al lancio in tutto il mondo, raddoppiando i numeri del precedente Call of Duty Infinite Warfare e totalizzando 1.8 milioni di copie vendute al lancio.

Call of Duty Modern Warfare dovrebbe aver registrato numeri molto simili secondo gli analisti tuttavia al momento non ci sono previsioni di vendita esatte, l'unico dato certo riguarda i buoni numeri del Regno Unito con il debutto in prima posizione.

Il nuovo Call of Duty è stato accolto positivamente da pubblico e critica con recensioni positive da parte della stampa internazionale e della community. Ricordiamo che Call of Duty Modern Warfare sarà protagonista a Lucca Comics & Games 2019 con una serie di livestream in diretta ogni giorno alle 12:00 e alle 15:00 dal 30 ottobre a domenica 3 novembre con live gameplay multiplayer, campagna, Spec-Ops, sfide e ospiti speciali.