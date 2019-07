Call of Duty Modern Warfare: video 4K per la modalità multiplayer Gunfight

Infinity Ward ha pubblicato un video gameplay in 4K di Gunfight, modalità multiplayer 2vs2 di Call of Duty Modern Warfare. In questa modalità i due team (composti da due elementi ciascuno) hanno a disposizione 40 secondi per eliminare la squadra avversario e tre secondi per difendere la bandiera e segnare un punto.

Gunfight rappresenta solamente una piccola parte del comparto multigiocatore del nuovo COD, Activision ha annunciato che il reveal completo del multiplayer di Call of Duty Modern Warfare è previsto per il primo agosto, in questa occasione scoprire quali sono le novità in serbo per questa reinterpretazione di uno dei giochi più amati della serie.

Call of Duty Modern Warfare è atteso per il 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, i presupposti per un ottimo successo commerciale ci sono tutti, il nuovo COD Modern Warfare è stato il gioco dell'E3 2019 più prenotato da GameStop negli USA.