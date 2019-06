Call of Duty Modern Warfare: video analisi di DF sulle novità della grafica

L'esperto collettivo di Digital Foundry ci dice cosa ne pensa del comparto grafico di Call of Duty: Modern Warfare analizzando nel dettaglio gli spezzoni di gameplay immortalati nel trailer di annuncio del nuovo, ambizioso sparatutto di Activision.

Traendo spunto da quanto ammirato nel video confezionato dagli autori di Infinity Ward utilizzando una demo di Modern Warfare fatta girare su PS4 Pro, il team di Digital Foundry prova a capire fino a che punto gli sviluppatori californiani si sono spinti per evolvere il comparto tecnico dei precedenti episodi della serie FPS spremendo a dovere l'hardware delle console current-gen.

L'analisi offertaci da DF approfondisce così il tema del nuovo motore di rendering utilizzato da Infinity Ward per infondere realismo alle scene di gioco del loro prossimo kolossal ad ambientazione bellica, con un focus sulla tecnologia di fotogrammetria, sull'illuminazione volumetrica e sul sistema di rendering delle scene in notturna. Tanto su PC quanto su console, il tutto sarà proposto ad una frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo ancorata sui 60fps.

In attesa di ammirare le primissime scene di gameplay legate alla modalità multiplayer, queste pagine trovate la Video Anteprima del nuovo COD con la nostra prova in esclusiva italiana e un approfondimento che riassume tutte le novità su grafica trama e gameplay che sperimenteremo affrontando le battaglie digitali di Call of Duty: Modern Warfare a partire dal 25 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.