Call of Duty Modern Warfare: Video Anteprima del nuovo COD

Come promesso, Activision ha presentato il nuovo episodio della sua serie più prolifica in assoluto. Stiamo parlando di Call of Duty: Modern Warfare, in uscita il prossimo 25 ottobre. Il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di vederlo in anteprima, in esclusiva italiana, in quel di Los Angeles, ed è pronto a parlarvi delle sue impressioni.

Innanzitutto... no, non abbiamo sbagliato. Non è prevista alcuna numerazione accanto al titolo. Si tratta di un nuovo inizio, una vera e propria ripartenza per il filone Modern Warfare. I giocatori ritroveranno alcune dei personaggi più celebri, come Price e Gaz, e anche lo stesso stile realistico di sempre, ma verranno calati in un contesto bellico molto differente da quello che ricordavano. In tutti questi anni, dopotutto, la guerra è cambiata: è diventata subdola e insidiosa, oltre che incline ad atti di ritorsione e terrorismo. Il nuovo Call of Duty: Modern Warfare rispecchierà tutto ciò.

Il titolo promette di raggiungere nuove vette di spettacolarità e realismo, e punterà fortemente sul single-player, dopo un capitolo come Call of Duty: Black Ops 4 interamente votato al multigiocatore. L'impressione, è che Activision stia finalmente prestando attenzione ai videogiocatori, piuttosto che agli investitori. Ne saprete sicuramente di più guardando la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia e leggendo la corposa anteprima di Call of Duty: Modern Warfare a cura del nostro Francesco Fossetti.