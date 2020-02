Call of Duty Modern Warfare: un video ci mostra il tutorial della battle royale

Con l'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare e i suoi indizi sparsi per i menu, è chiaro che il lancio di quella che sembrerebbe chiamarsi COD WarZone, ovvero la battle royale, sia ormai imminente. Negli ultimi minuti è anche stato pubblicato un video, probabile opera dei dataminer, che mostra il tutorial della modalità.

Il video mostra infatti quella che sembra essere una versione non definitiva del gioco e, con tutta probabilità, è stato registrato da qualche utente che è riuscito ad utilizzare i file contenuti nell'ultimo aggiornamento e a sbloccare quella che è attualmente la modalità "Top Secret" visibile nel menu principale. Purtroppo non è possibile vedere una vera e propria partita ma solo una parte del tutorial, il quale mette in evidenza alcune delle nuove meccaniche della battle royale di Modern Warfare. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la presenza delle classi personalizzate proprio come nelle modalità multiplayer classiche, infatti nel video si vede come sia possibile interagire con un approvvigionamento per poi decidere quale delle proprie classi selezionare. Come in molti altri giochi di questo tipo, inoltre, sembra che le armi abbiano diversi livelli di rarità e, probabilmente, il loro colore dipende dalla quantità e dalla qualità di accessori montati. Non meno importante è la meccanica attraverso la quale i giocatori potranno accumulare denaro da spendere in armature, accessori e serie d'uccisioni, che saranno quindi presenti anche nella battle royale e non potranno essere attivate semplicemente facendo fuori in serie gli altri utenti. Per quello che riguarda il denaro, dal video emerge come vi siano aree della mappa piene zeppe di bigliettoni ed altri oggetti di valore che, una volta raccolti, gonfieranno il portafoglio del giocatore. Nel filmato possiamo anche notare quale sarà l'aspetto di armi ed accessori in giro per la mappa, i quali andranno raccolti per potenziare il nostro arsenale.

In attesa di poter mettere le mani su questa modalità, che secondo alcuni utenti ben informati potrebbe arrivare da un momento all'altro e in concomitanza con la pubblicazione di un trailer (in pieno stile Apex Legends), vi ricordiamo che è ora possibile creare i clan in Call of Duty: Modern Warfare.