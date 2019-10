Call of Duty Modern Warfare: vietata la vendita in Russia della versione digitale su PS4?

Su segnalazione del portale Twitter di Call of Duty Russia, e a cascata su tutti i social e i principali forum videoludici, rimbalza in rete la notizia dell'assenza della versione PS4 di Call of Duty Modern Warfare dal PlayStation Store russo.

Nel comunicare questa sorprendente decisione, i curatori del profilo Twitter di Call of Duty Russia spiegano che "l'esperienza narrativa di COD Modern Warfare gravita attorno a una storia di pura immaginazione, realizzata con cura per soddisfare tutti i giocatori. SIE ha deciso di non vendere il gioco sul PlayStation Store russo. Non vediamo l'ora di pubblicare il gioco in formato digitale su PC e Xbox il 25 ottobre".

La mancata vendita di COD Modern Warfare sul PS Store ufficiale in lingua russa, quindi, dovrebbe essere stata determinata da una decisione assunta dai vertici della locale divisione di Sony Interactive Entertainment in funzione, suggerisce il messaggio di cui sopra, dei temi trattati dalla campagna principale.

Nell'attesa di ricevere un riscontro da parte di Sony, di Activision e di Infinity Ward, vi lasciamo ricordandovi che Call of Duty Modern Warfare sarà disponibile a partire dal 25 ottobre su PS4, PC e Xbox One. Su queste pagine trovate un video della modalità Spec Ops Survival e un approfondimento sulle migliori modalità multiplayer di COD.